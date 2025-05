Inter, senti Pandev: "La Champions andrà ai nerazzurri, ne sono convintissimo. Inzaghi? Resta"

Getty Images

, ex attaccante dell'Inter, non ha alcun dubbio su chi tra PSG e Inter vincerà la finale di Champions League: "Anche se non gioco più e non vivo lo spogliatoio dell'Inter di oggi, avverto le stesse vibrazioni positive.". Queste le altre dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport:- ". Ha eliminato il Barcellona in quel modo in semifinale, come nel 2010... Sono segnali. E poi perché Lautaro ha quegli occhi lì. Gli stessi occhi di Zanetti 15 anni fa. Javier era il nostro capitano, era all'Inter da una vita, aveva vissuto gioie e delusioni e tutto questo te lo passava addosso: emanava un'elettricità particolare, proprio come Lautaro adesso. E da ex attaccante dico che lui e Thuram sono al 'punto di cottura' ideale, garanno una grande finale".

- "Le offerte arrivano perché con l'Inter sta facendo grandissime cose, sarebbe strano il contrario.. Perché, a cominciare dal Mondiale per Club che si giocherà a giugno. Ha ragione il presidente Marotta, il suo ciclo all'Inter non è ancora finito".