Ivan Perisic, esterno del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale bavarese. In merito al suo futuro, il croato ha dichiarato: "Le parole di Rummenigge? Penso anche io che sia possibile restare. Fin qui è tutto positivo, a livello sportivo e privato. Sono in prestito, ma c'è un'opzione d'acquisto. Vado passo per passo giorno dopo giorno, poi vedremo".



SULLA BUNDESLIGA - "Il livello della Bundes è superiore, migliore rispetto a quattro anni fa. Ci sono molti giocatori forti, il ritmo si è alzato. Non ho mai avuto un buon rapporto con i media, non è roba per me".



SULLA CHAMPIONS - "In finale col Bayern? Non mi dispiacerebbe. E' un sogno fare strada in Champions, fatto due Mondiali e un Europeo, ma quest'esperienza mi manca".