Inter, senti Pizarro: 'Molto più forti della Juve, Lobotka meglio di Chala. E su Sanchez...'

Federico Zanon

David Pizarro ha parlato in Lega per la presentazione del nuovo album Panini. Queste le sue parole



SPALLETTI - "Io sono felicissimo per quello che Spalletti ha fatto lo scorso anno e per il fatto che è diventato ct. E' una cosa che lo rende felice, anche perché è vicino a casa. Vedremo se non si annoia, visto che a lui piace allenare ogni giorno".



VIDAL E SANCHEZ - "Alexis ha fatto questa scelta, se dovrà farne un'altra e cambiare direi di aspettare la fine del campionato. Non sarebbe un bene né per lui né per la Nazionale, quindi io gli consiglio di aspettare fine stagione".



SCUDETTO - "Stanno guidando il campionato... Secondo me però l'Inter è molto molto più forte".



IL MIGLIOR REGISTA - "Per quello che ha fatto in Italia e lo scorso anno, direi Lobotka. Calhanoglu? Ha iniziato ora, vediamo, magari può fare le stesse cose di Brozovic. Ai miei tempi c'ero io, Pirlo, Xavi, Xabi Alonso... Altre epoche".