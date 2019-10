Fanno rumore le parole rilasciate da Ivan Rakitic ai microfoni dei media croati. Il centrocampista del Barcellona ha infatti parlato apertamente della sua situazione complicata in Catalogna, ammettendo che il suo futuro è più che mai incerto: "Non so quello che succederà. Farò tutto il possibile per cambiare la situazione attuale. Ho un contratto in scadenza nel 2021 e il Bar​ça è il miglior club del mondo, però ho voglia di giocare e non solo passeggiare per le vie della città o andare al mare".

Il croato - che fino ad ora ha giocato solo pochi spezzoni di partita - avrebbe potuto lasciare Barcellona già nella scorsa sessione di mercato come ha ammesso lui stesso: "Ho parlato con la dirigenza: tutti sapevano che avevo altre opzioni, non era un segreto, ma sono rimasto. Se le cose non dovessero cambiare ci siederemo nuovamente al tavolo per discutere del mio futuro". Tra i club che si sono mossi per il classe '88 c'è l'Inter che rimane alla finestra in attesa di sviluppi.