L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della solidità difensiva nerazzurra in questo inizio di stagione: "Come me la spiego? Col lavoro impressionante che fanno Inzaghi e il suo staff ogni giorno: non è una questione di individualità, che pure sono eccellenti, ma di gruppo. E tutta la squadra a fare una fase difensiva straordinaria, partendo dalle punte: si vede che c’è un affiatamento straordinario".



Sette gare con la porta inviolata e in Italia vince chi subisce di meno…

"Ribadisco, la forza sta nel gruppo, nella consapevolezza: sono anni che l’Inter è tornata stabilmente ai vertici. Ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe. E in Europa ha fatto finale in Europa League e Champions. C’è uno zoccolo duro nello spogliatoio che fa la differenza: da Lautaro a Dimarco, da Barella a Bastoni e Calha. Pensiamo alla gara con la Roma, il dominio è stato impressionante: ha concesso mezzo tiro di testa, costruendo tantissime occasioni. L’Inter gioca bene, ha una rosa profonda e di qualità. Oggi le avversarie sembrano intimorite quando la affrontano".