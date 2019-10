Ha parlato ai microfoni di Sky Sport Germania, ​Hasan Salihamidzic ds del Bayern Monaco ed è tornato sulla questione Thomas Muller: "Fino ad ora non abbiamo ricevuto offerte per lui. Non stiamo parlando dei giocatori che vogliamo cedere anche perché stiamo facendo fronte a due infortuni (​Süle e Hernandez). Quello di Muller è un romanzo che continuate a scrivere voi giornalisti".

Secondo Sport Bild, il tedesco sarebbe ancora un nome che intriga l'Inter per gennaio.