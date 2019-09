Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United, commenta ai media inglesi la cessione di Romelu Lukaku all'Inter: "Il fatto che non sia arrivato un sostituto di Lukaku mi ha lasciato perplesso. Tutti sapevamo che sarebbe stato ceduto, è un errore non avere una punta centrale. Stanno affrontando una stagione senza centravanti e lo United è un club noto per il suo stile offensivo, avrà avuto anche fino a quattro centravanti nel periodo del suo massimo splendore".