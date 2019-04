"Parlare di Filipe, Juanfan e Godin è molto difficile perché hanno dato il cuore e la vita per il club e sono ancora in competizione per essere presi in considerazione. Alla fine della stagione cercheremo la soluzione migliore per ognuno di loro e per il club". Lo ha detto l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, nella conferenza stampa alla vigilia dell'impegno in Liga contro il Valladolid. Godin è prossimo allo sbarco all'Inter.