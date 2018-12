Diego Simeone, ex centrocampista di Lazio e Inter e ora tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'Io: "Io vado avanti giorno per giorno con tranquillità. Mi rimane ancora un anno di contratto, stiamo lavorando molto bene. Credo di essere stato molto chiaro, duemila volte, su un mio possibile ritorno all'Inter. Non c'è bisogno di dire più. Sicuramente succederà. Lazio e Inter mi hanno lasciato grandi ricordi, auguro loro il meglio".



SULL'ATLETICO - "Mi auguro di riuscire a continuare sempre sulla stessa linea che stiamo seguendo ormai da 12-13 anni. Lo stile te lo dà la società. Il club ha sempre una storia da rispettare e noi andiamo dietro a quella. La Juventus, Inter, Barcellona, Atletico Madrid, il Bilbao, hanno una personalità come società. Poi sono i giocatori della rosa che ti fanno andare verso un certo stile, ti ci portano loro, non ci va l'allenatore".



SU CR7 ALLA JUVE - "Senza dubbio è uno dei due migliori giocatori degli ultimi dieci anni. Con Messi è riuscito ad essere sempre al top. Sicuramente il suo arrivo alla Juventus ha dato ancora qualcosa in più ai bianconeri".