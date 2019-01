La notizia di mercato legata al possibile arrivo di Diegoa parametro zero per la prossima stagione fa eco anche in Spagna.ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Siviglia:GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com