Dopo la parentesi al Bayern Monaco, all'Inter Yann Sommer è tornato a essere il numero uno come ai tempi del Gladbach. Queste le parole del portiere svizzero a SRF: "Titolare? Questa cosa ha dato ancora più entusiasmo alla mia carriera, è una nuova sfida. Al Bayern è stato un'esperienza completamente nuova, lì ho trascorso un periodo molto prezioso e di successo. Ora sono arrivato a Milano per fare il numero 1, questo cambia di molto le cose".



Il lavoro con il preparatore dei portieri Spinelli.

"L'Inter mi aspettava, il feeling è buono. La gente qui mi conosce già dalle qualificazioni ai Mondiali. Con Spinelli c'è un buon rapporto, lavoro principalmente su forza ed esplosività".



Ancora sul suo approdo all'Inter.

"Mi sento benissimo e voglio giocare a calcio ancora per molto tempo. Milano è una grande città e mi trovo molto a mio agio nel club, anche la gente ci aiuta. La lingua? Capisco parecchio, ma ho ancora un po' di difficoltà a parlarla".