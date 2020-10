Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, ha parlato a Pressing dell'Inter di Conte: "Se la sconfitta nella gara col Milan è solo colpa di Conte? È un insieme di cose, un po’ come un minestrone, tanti ingredienti. Succede perché quando per tanti anni non vinci cambi tanto e non trovi la chiave giusta. Ci si aspettava di più dall’Inter, anche se penso che il risultato più giusto poteva essere il pari, ci si aspettava di vederla a punteggio pieno la squadra nerazzurra con quel parco giocatori. Eriksen? Non si vede in questa squadra, non sente la fiducia dell’allenatore e dei compagni e diventa complicato quando è così. Se va bene in Nazionale e poi quando torna al club e sembra il fratello diventa complicato".