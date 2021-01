Nikos Stathopoulos è il manager che sta seguendo la trattativa dell'Inter con Suning per BC Partners. In un articolo dove si parla dell'ingresso dei fondi nel mondo dello sport, il Financial Times riporta una sua frase: "Il private equity sta diventando il finanziatore preferito per le società sportive".



Il private equity è un'attività finanziaria mediante la quale un'entità (generalmente un investitore istituzionale) rileva quote di una società definita obiettivo, sia acquisendo azioni esistenti da terzi sia sottoscrivendo azioni di nuova emissione apportando nuovi capitali all'interno dell'obiettivo.