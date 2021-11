L'estremo difensore André Onana è tornato nella lista dei convocati di Ten Hag: l'allenatore dell'Ajax ha reintegrato il portiere in gruppo, nonostante sia promesso sposo dell'Inter. Nell'intervista rilasciata a ESPN ha spiegato i motivi della sua scelta: "Naturalmente non siamo contenti che non voglia prolungare il suo contratto, ma è sotto contratto con l'Ajax e ha ancora la motivazione per dare il cento per cento. Dobbiamo approfittarne. Se l'Ajax farà un altro tentativo? Non dipende da me, dipende da Marc Overmars. Non credo, quelle decisioni sono state prese. Devo lavorare con questa squadra e ottenere risultati subito. Se se ne andrà? Penso di sì. Non ora, ma in estate"..