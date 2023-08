Ilnon molla la presa per, nonostante l'accordo già raggiunto con l'sulla base ditra parte fissa e bonus. Il nodo riguarda sempre ildel difensore francese, che il club bavarese non ha ancora trovato a una settimana dalla chiusura del mercato estivo.- A confermarlo è lo stesso, tecnico del Bayern, in conferenza stampa: "Pavard mi ha chiesto la cessione ma la richiesta è arrivata molto tardi e questo mi ha sorpreso. Benjamin è molto importante, l’anno scorso ha giocato più dell’80% delle partite. Serve un sostituto che dia garanzie, noi dobbiamo pensare agli interessi del club. La sua voglia di andarsene è una parte e poi c’è la situazione contrattuale. Deve avere un senso per il club e deve esserci un sostituto".