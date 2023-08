Thomas Tuchel fa il punto sul futuro di Yann Sommer, portiere svizzero in trattativa con l'Inter. L'allenatore tedesco dei campioni di Germania ha dichiarato in conferenza stampa: "Da parte sua c'è il desiderio di partire, ma ha un contratto e dobbiamo proteggere gli interessi del club. Non è facile quando hai un compagno come Manuel Neuer, ma siamo contenti di lui perché è un grande portiere e potrebbe restare con noi".