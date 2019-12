Al suo rientro in Cile per le vacanze, il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, da tempo nel radar dell’Inter, ha parlato ai media locali sul suo futuro, in particolare su una sua possibile cessione: “Non è un mio pensiero, soprattutto ora che sono in vacanza. Se ne occupa il mio agente. Io sono super tranquillo e felice al Barcellona, poi al mio rientro si vedrà.



SULLA TITOLARITÀ – “Non sono io quello che prende la decisione di giocare o meno, è l’allenatore. Però la gente vede le mie qualità, questo mi rende tranquillo”.



