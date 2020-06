Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, parla del nuovo format della Champions League, le final eight. Queste le sue parole a Radio Cooperativa: "Se elimineremo il Napoli, saranno partite secche. Mi piace. Rischi tutto in 90 minuti ed è in queste circostanze che devono esserci i giocatori importanti. E io voglio esserlo".