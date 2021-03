In scadenza di contratto a giugno e spesso accostato all'Inter, Georgino Wijnaldum ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Lipsia: "Al momento non ci sono news. Non è che qui io non stia bene e debba andarmene, sono felice qui. Ma non è così facile come la gente pensa...bisogna trattare con il club, ci sono tanti fattori".