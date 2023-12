Jesus Maria Zamora, storica bandiera della Real Sociedad, ha parlato a Tuttosport per introdurre la gara contro l'Inter che deciderà il primo posto nel girone di Champions League: ecco un estratto dell'intervista.



"Con la mentalità di oggi la Real Sociedad vorrà vincere a San Siro, non pareggiare. Puntano al primo posto: significherebbe avere un ottavo più morbido. La squadra sta giocando bene in Liga, ma credo si sia espressa meglio in Champions. Concludere il girone davanti all’Inter, sarebbe prestigioso per il club".



INTERISTA PREFERITO - "Thuram. A San Sebastian ha cambiato la partita. Ho visto svariate gare dei nerazzurri, il francese è potente, veloce, determinante, sa segnare".



SAN SIRO - "Se tremeranno le gambe? Può succedere, però ora la squadra ha acquisito esperienza con la partecipazione alle scorse edizioni dell’Europa League. San Siro è un campo storico, di tradizione. Ma resto convinto che la Real Sociedad non cambi il suo modo di giocare. Faranno pressione alta, non si snatureranno, giocheranno con la stessa idea di sempre".



DNA - "Credo sia il modo di giocare della squadra, non tanto la prestazione del singolo, ad essere fondamentale. Non abbiamo un calciatore che si distacca dagli altri, ma più giocatori che insieme fanno la differenza. Con lo spirito, la coscienza e il nostro dna possiamo fare bene".