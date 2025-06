Inter, senti Zenga: "Chivu è un mix tra Guardiola e Mourinho. Finale col PSG? Sono sotto shock"

Getty Images

L'ex portiere dell'Interè intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni:- "Lui ha studiato tanto e".- ". Non sapevo cosa dire quando ero in Tv a commentare la partita. Era evidente l’impotenza, non c’è davvero nessuna spiegazione. L’hai preparata, giocata e vissuta male probabilmente. Il Psg ha fatto quindici giorni di vacanza, nel riscaldamento il Paris ha fatto 15 minuti. Mentalità più tranquilla e serena".

- ". Al di là della vittoria o meno della Coppa era già indirizzato verso il cambiamento. È una mia sensazione. Io leggo che l’Inter si è giocata due scudetti per l’errore di Radu, ma nessuno si ricorda che Arnautovic ha sbagliato davanti alla porta quest’anno e vincevano il campionato. A volte un pallone cambia tutto".- "Tolto Conte, Juric e Chivu ad esempio non hanno mai giocato le coppe e campionato. Quando alleni per le grandi squadre sei obbligato a vincere. C’è grande pressione anche se pareggi 1-1 con il Monterrey. Ma Inter e Juve mi chiedo come si programmano per la prossima stagione? Ci sono tante incognite. L’Inter ha fatto una scelta coraggiosa con Chivu e dev’essere supportato bene".