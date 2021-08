Walter Zenga, il primo allenatore in Italia di Correa, parla del nuovo colpo dell'Inter alla Gazzetta dello Sport: "Joaquin si troverà a meraviglia con Dzeko e Lautaro. L'Inter a questo punto potrà scegliere tra tre coppie efficacissime. Con Scamacca, visto l'obbligo di fare turnover in una stagione così piena di impegni, l'attacco sarebbe da scudetto. Senza dimenticare Sanchez, che però non è una prima punta".