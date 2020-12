Non solo l'Inter, anche per il Real Madrid e in particolar modo per Zinedine Zidane quello di domani è uno snodo fondamentale per l'intera stagione. Una vittoria contro il Borussia Monchengladbach equivarrebbe al passaggio del turno in Champions League, un pari condannerebbe la squadra di Conte all'eliminazione in caso di successo sullo Shakhtar, mentre una sconfitta potrebbe confezionare una clamorosa eliminazione per i blancos e risultare decisiva in negativo per il futuro dello stesso Zidane.



Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore francese ha dichiarato: "Quella di domani non potrà essere una partita come le altre. Vogliamo vincere e passare il turno come primi. Questa è l’unica cosa che abbiamo in mente". E sul rischio di un esonero in caso di fallimento: "Non penso a queste cose, l’unico mio pensiero è il passaggio del turno. Non penso ad altro. Esonero? Il club farà quello che deve fare, come sempre. Penso solo alla partita di domani".