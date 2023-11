, in vista della super sfida Scudetto contro la Juventus,. Il perno difensivo nerazzurro ha riportato una lesione al polpaccio destro, un infortunio confermato dagli ultimi esami svolti settimana scorsa. Sicura la sua assenza nel derby d’Italia, oltre all’impegno successivo in Champions League contro il Benfica., per comprendere se l’azzurro sarà arruolabile nel big match contro il Napoli.Primo quesito: quali soluzioni adotterà Simone Inzaghi, vista l’emergenza difensiva che sta coinvolgendo la rosa nerazzurra? Oltre a Bastoni, infatti, non sarà disponibile nemmeno Benjamin Pavard (lussazione della rotula del ginocchio e rientro previsto nel 2024).. L’unico altro difensore di ruolo (disponibile) rimane Yann Bisseck, chiamato a subentrare o far rifiatare i compagni, in caso di necessità, evitando l’arretramento di Dimarco nel terzetto della retroguardia. Coperta corta, ma Inzaghi potrà contare nella disponibilità dei propri giocatori, superando questo momento di difficoltà.Questo ci porta alla seconda domanda: quanto ha ottenuto l’Inter senza Alessandro Bastoni? I precedenti, in generale, ci mettono di fronte a una realtà positiva per la società di Viale della Liberazione.(tra infortuni, squalifiche e match vissuti dalla panchina per scelte tecnico-tattiche), da quando il centrale azzurro è un giocatore meneghino,In solo il 16% dei casi, i nerazzurri sono quindi usciti senza nemmeno un punto dalle sfide disputate senza il proprio perno difensivo.(come la sfida Scudetto di domenica sera)Tralasciando la sconfitta nel derby contro il Milan (stagione ‘20/’21),, nell’annata successiva,, dove un errore di Radu costò caro nella lotta Scudetto, regalando il 1° posto (e successivamente il campionato) ai cugini rossoneri.(2-0 a Torino, 0-1 a San Siro). Un segnale non di buon auspicio per Inzaghi, chiamato a fare a meno del proprio centrale di maggiore affidabilità. Le soluzioni sul rettangolo verde sono già state studiate, la parola ora andrà al campo. L'Inter vuole prendersi il campionato, Juventus permettendo.