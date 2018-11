L'Inter non sottovaluta il Frosinone. Non lo fanno i tifosi, che anche sabato sera rimpiranno San Siro, dove sono attesi oltre 60 mila spettatori. A maggior ragione non lo fa Spalletti, che quest'anno ha già perso 3 punti in casa contro una neo-promossa: il Parma, proprio prima dell'impegno in Champions League contro il Tottenham, avversario dei nerazzurri mercoledì prossimo a Wembley. Dopo il ko di Bergamo con l'Atalanta e in vista delle altre due trasferte di campionato con Roma e Juve, l'Inter deve assolutamente vincere.



AL CENTRO DELL'INTER - Si dice che le partite si vincono o si perdono a centrocampo, che è il reparto un po' meno attrezzato della squadra rispetto ad attacco e difesa. I due elementi di maggiore spessore sono Brozovic e Nainggolan. Senza il croato, assente per squalifica, Spalletti non può e non deve rinunciare al belga. Come già successo questa stagione nelle uniche due volte in cui Brozovic non ha giocato titolare: in casa col Cagliari e in trasferta con la Spal. In entrambe queste occasioni, Nainggolan è partito titolare e probabilmente sarà così anche stavolta contro il Frosinone. Per evitare brutte sorprese e per far tornare in condizione un giocatore determinante come l'ex romanista, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Specialmente in un momento chiave della stagione come questo, l'Inter ha bisogno del vero Radja.