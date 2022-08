La curva dell'Inter, che segue la squadra anche in trasferta, non ci sarà a Lecce: il tifo organizzato nerazzurro dovrà rinunciare alla partita di stasera per via di un guasto che ha coinvolto il pullman che avrebbe trasportato i fan al Via del Mare. Un inconveniente che di certo non farà piacere ai giocatori di Simone Inzaghi.