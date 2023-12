L'sarà senza, per la prima volta dopo 89 partite. Il risentimento muscolare accusato durante la gara di Coppa Italia contro il Bologna costringe ai box il Toro per il finale di 2023, con l'obiettivo di tornare a disposizione per la prima sfida del 2024 contro il Verona. Un'assenza pesante per i nerazzurri, che perdono il capocannoniere della squadra e della Serie A per i prossimi due impegni controe Genoa. Chi sostituirà l'argentino? Simone Inzaghi ha le idee chiare, almeno per quanto riguarda il match contro i salentini in programma domani - sabato 23 dicembre - a San Siro (ore 20.45).. Una nuova chance dal 1' per l'austriaco, a caccia del primo gol in campionato con i nerazzurri (finora ne ha realizzato solo uno in Champions League contro il Benfica) e di riscatto dopo le ultime deludenti apparizioni, in particolare quella offerta nella sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia. Alexis Sanchez torna a disposizione dopo il problema muscolare ma le sue condizioni non possono essere ottimali, c'è anche l'opzione che prevede l'avanzamento di Henrikh Mkhitaryan ma al momento la candidatura di Arnautovic resta la più forte.- Nessun dubbio a centrocampo, con Barela eai lati disulle fasce, visto anche. Il secondo ballottaggio riguarda la difesa, chi chiuderà la cerniera a tre consta crescendo e resta in vantaggio super una maglia da titolare contro il Lecce, Inzaghi riflette e scioglierà le riserve all'ultimo.: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.