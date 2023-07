Folarin Balogun, statunitense con cittadinanza inglese, attaccante dell’Arsenal e della Nazionale americana, è la pista più interessante per l'Inter. Già nel mirino anche del Milan, qualora l’operazione Lukaku non dovesse andare a segno, i nerazzurri punterebbero su di lui. Costa 40 milioni, nell’ultima stagione è andato a segno in 21 occasioni in Ligue 1 con la maglia del Reims. A scriverlo è il Corriere della Sera.