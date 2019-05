L'Inter è in pole position nella corsa a Conte, nonostante il contratto che lega Spalletti al club nerazzurro fino al 2021. C’è però una variabile tra Conte e Marotta. E si chiama Juventus. Perché il club bianconero è sempre nei pensieri dell’ex ct, che di fronte alla possibilità di tornare a Torino metterebbe tutto il resto in secondo piano. Sono i giorni decisivi, il rebus sul futuro dell’allenatore sta per essere risolto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono senza un piano B: o arriva Conte o resta Spalletti.