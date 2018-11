Con l'obiettivo di dimenticare il 4-1 subito in casa dell'Atalanta prima della sosta per le nazionali, l'Inter di Luciano Spalletti continua a lavorare alla Pinetina. In attesa di ritrovare tutti i calciatori impegnati in giro per il mondo, l'allenatore toscano si è concentrato su chi è rimasto in Italia, come Radja Nainggolan e Baldé Keita, che dopo i problemi avuti in questo inizio di stagione hanno tanta voglia di dimostrare di meritarsi il club nerazzurro.



SERATA IN DISCO - In attesa di tornare a farlo in campo, la coppia interista ieri sera si è divertita in discoteca: ai Magazzini Generali di Milano è andato in scena il concerto del rapper francese MHD e tra il pubblico c'erano anche i due calciatori, come testimoniato dalle stories pubblicate su Instagram dal centrocampista belga.