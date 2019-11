Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro, Aldo Serena, parla della coppia d'attacco Lukaku-Lautaro, che sta facendo gioire l'Inter.



Quindi il paragone con lei e Diaz può reggere?

«Noi eravamo molto diversi per caratteristiche, però avevamo una sinergia incredibile: non importava chi segnava e servire l’assist all’altro ci rendeva felici come quando segnavamo. E questo feeling si vede tantissimo anche in Lukaku e Martinez, che è cresciuto accanto al belga: si cercano, si passano la palla, esultano insieme senza invidia. Un atteggiamento emotivo importante che al giorno d’oggi non è facile da vedere».



Anche l’alternanza sui calci di rigore sembra anomala.

«Esatto, è l’ennesima dimostrazione di un affiatamento unico per il calcio moderno, dove fare tanti gol significa anche avere dei riconoscimenti economici maggiori. Ma a loro due non sembra interessare: nessuno vuole prevaricare sull’altro ma insieme vogliono portare in alto l’Inter».