Alla fine ha vinto il pubblico, Romelu Lukaku non è riuscito ad emergere dagli assordanti fischi che lo hanno ricoperto dal primo all'ultimo minuti di gioco e alla fine anche l'Inter ha avuto la meglio sulla Roma. Difficile reagire a una manifestazione di tale dissenso e Aldo Serena spiega come in passato sia capitato anche a lui.



“Ci sono passato, è una pressione enorme quella che ti schiaccia ogni poro della pelle. Devi astrarti, allontanarti mentalmente da quel contesto di urla e di offese, e dimenticarti del passato: la cosa più difficile. Romelu non ci è riuscito ed ha vinto il pubblico”.



