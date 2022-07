Intervistato da TuttoSport, l'ex attaccante dell'Inter, Aldo Serena, ha espresso la propria opinione sul ritorno di Lukaku in nerazzurro e su quello che sarà il suo rapporto con Lautaro Martinez.



“Non è entrato in sintonia con l’ambiente e l’allenatore al Chelsea. Lukaku è così. Ha bisogno di essere stimato e di sentire tanta fiducia. Lo dimostra il fatto che abbia dato il meglio con la Nazionale belga e con l’Inter di Antonio Conte. Ha voluto a tutti i costi ritrovare quell'atmosfera. Ma Conte non c’è più. Adesso c’è Simone Inzaghi. Per quanto Simone possa modificare un po’ il suo assetto, non giocherà mai basso come succedeva con Conte. Non stravolgerà le sue idee: andrà avanti con i suoi principi. Il baricentro resterà alto. Questo diminuisce gli spazi in avanti. Quindi Lukaku avrà meno terreno per le sue sgroppate. Dovrà difendere di più il pallone al limite dell’area. E dovrà lavorare più nello stretto con Lautaro”.