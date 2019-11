Asamoah e Biraghi non bastano, l'Inter cerca un esterno sinistro per il futuro. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come Conte pensi a un calciatore che conosce bene.



“Un po’ più concreto, invece, il disegno per Emerson Palmieri, che non rinnova il contratto in scadenza nel 2022 con il Chelsea. Con Asamoah acciaccato si capisce che serve un punto fermo a sinistra per il futuro. E Conte conosce bene l’italo-brasiliano, lo ha allenato proprio a Londra”.