Inter, serve un record storico per tornare in vetta al campionato

La Juventus, pareggiando per 1-1 in casa contro l’Empoli, ha frenato e non ha colto l’occasione di allungare sull’Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dunque, possono riprendersi la vetta solo una settimana dopo averla persa, per la partita in meno dovuta al viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, conquistata in finale dopo aver battuto il Napoli per 1-0 (firma di Lautaro Martinez). Ma per riprendersi il primo posto nella graduatoria di Serie A non servirà solo una grande prestazione, ma anche il raggiungimento di un record.



La Fiorentina di Vincenzo Italiano non vuole perdere terreno dalla zona Champions League e combatterà sino all’ultimo per ottenere un risultato positivo. L’Inter, invece, come dicevamo, ha bisogno di abbattere un primato per tornare in testa alla classifica. I nerazzurri arrivano da tre vittorie di fila a Firenze e nella propria storia non sono mai arrivati a quattro successi consecutivi contro i toscani. Inzaghi prova a battere anche la cabala, per riprendersi la vetta e mandare un nuovo segnale al campionato e alla Juventus di Massimiliano Allegri, diretta concorrente, a una sola settimana dal big match nel Derby d’Italia.