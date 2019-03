La sconfitta subita contro il Cagliari non ha fatto altro che acuire uno stato di malessere, un'autentica crisi che ormai da tempo serpreggia in casa Inter. Il sorpasso in classifica del Milan, aggiunto alle costanti polemiche legate al caso Icardi stanno deprimendo un ambiente che fatica a trovare tranquillità. Sì ma come si può ridare entusiasmo a un gruppo e a una tifoseria il cui umore è ai minimi stagionali? La risposta è semplice: con un segnale positivo e di distensione.



IL RINNOVO DELL'ANTI-DIVO - Se Mauro Icardi è stato a lungo considerato la stella di questa formazione, ora che l'Inter è priva della propria luce ha bisogno di trovare un nuovo faro guida. E nonostante una prestazione più che deludente in quel di Cagliari, colui che può sostituire Icardi nel cuore dei tifosi altri non è che Milan Skriniar. Come l'argentino è alle prese con un complicato rinnovo di contratto ma, al contrario, sta continuando a rilasciare dichiarazioni distensive e di amore verso i colori nerazzurri. Annunciare il suo rinnovo potrebbe aiutare la piazza a riallacciare i contatti con lo spogliatoio nerazzurro. NUOVO LEADER - Uno spogliatoio che appare privo di leader, o, perlomeno, di giocatori con carisma e personalità. Se il rinnovo di Skriniar potrebbe riavvicinare i tifosi alla squadra, l'annuncio dell'acquisto di Diego Godin potrebbe invece riaccendere la passione verso una società che, oggi, appare più concentrata a gestire il caso Icardi che non a programmare presente e futuro. Skriniar o Godin, per almeno un segnale positivo e distensivo. L'Inter ha bisogno di un messaggio anti-crisi.