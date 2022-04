L'Inter non vuole perdere Ivan Perisic, il cui contratto però scadrà a giugno e ancora non è arrivata la fumata bianca per il rinnovo. Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport, che racconta di uno sforzo che la società, con l'approvazione di Simone Inzaghi, dovrà fare per trovare l'accordo economico con il croato e continuare insieme.