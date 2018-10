In una serata fondamentale per l'Inter, Mauro Icardi mette nuovamente la sua firma, come era accaduto già contro il Tottenham al Meazza, sempre in Champions. Ecco cosa scrive a riguardo la Gazzetta dello Sport.



“Serviva il capitano, in una notte da guerrieri. In mezzo ai buu e ai fischi del Philips Stadion serviva il carattere, servivano i muscoli, serviva la forza di chi non ha mai paura. E servivano i gol di Mauro Icardi. Lui aveva ridato speranza ai nerazzurri segnando contro il Tottenham a San Siro, lui dà la spallata al Psv che accende l’euforia dei 1.600 tifosi nerazzurri compressi in uno spicchio del Philips Stadion e spinge l’Inter un po’ più in là nella corsa alla qualificazione. Nello stadio dei centravanti veri, degli attaccanti dai gol a palate, Maurito non ha sbagliato. Qui a Eindhoven, con la maglia a strisce bianche e rosse, hanno dominato un giovanissimo Ronaldo, Romario, l’idolo di casa Van Nistelrooy. Qui il numero 9 argentino con la maglia a strisce nere e azzurre fa un partitone. E alla fine Wanda Nara, la moglie, esulta su Instagram: «Il mio 9. El Capitàn! 2 su 2 in Champions»”.