L'Inter dovrà sostituire Hakimi e prendere un esterno al posto del partente Perisic, cui rimane l'ultimo anno di contratto. Ma qual è il budget che i nerazzurri hanno a disposizione per piazzare questi due colpi? Il Corriere dello Sport fa chiarezza in merito alla questione.



“Quello degli esterni è il settore più delicato, tenuto conto della cessione di Hakimi, dell’addio di Young e di un Perisic che l’Inter vorrebbe piazzare, avendo il contratto in scadenza tra un anno. Di fatto mancano i due titolari, ma il budget a disposizione per individuarli è ridotto ad una quindicina di milioni. Sarà caccia grossa alle occasioni, dunque, puntando su operazioni low-cost o prestiti e lavorando tra gli esuberi dei grandi club e sulla sponda di qualche società amica”.