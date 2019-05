Ancora un’estate, l’ultima, con la scure dell’Uefa pronta a colpIre, minacciosa, in caso di inadempienze. Lo sforzo finale, poi l’Inter sarà libera dai vincoli del Fair Play Finanziario. Quest’anno la società nerazzurra dovrà incassare, entro e non oltre il 30 giugno, poco più di 30 milioni di euro di plusvalenze con le cessioni. Il tempo vola, così Marotta e Ausilio sono già al lavoro per non farsi trovare impreparati. Due le strade: la prima, auspicata dalla dirigenza, prevede la cessione di uno tra Icardi e Perisic, due big oramai in rottura con l’ambiente. L’Inter è disposta a venderli, ma di certo non a regalarli. Per questo, qualora non arrivassero offerte adeguate, i meneghini saranno costretti a ricorrere al piano B: sacrificare I giovani che hanno più mercato.

KARAMOH - Sotto contratto fino al 2021, il funambolo francese, in prestito questa stagione al Bordeaux, ha alternato alti e bassi (è stato anche sospeso per motivi disciplinari). Tre reti e un assist in 21 presenze, può essere ulteriormente valorizzato dal prossimo Europeo Under 21, dove sarà protagonista con la Francia. Piace alla Fiorentina.

DIMARCO - Il terzino classe ‘97 ha vissuto mesi complicati a Parma, dove è in prestito. A lungo fermo per un infortunio agli adduttori, ha recentemente trovato spazio. Per lui 11 presenze complessive, condite da 1 gol e 1 assist. Legato all’Inter fino al 2023, a giugno può essere ceduto a titolo definitivo.

VANHEUSDEN - Nazionale under 21 belga, il difensore centrale si è imposto quest’anno con lo Standard Liegi. 26 presenze e una candidatura a miglior matricola della Jupiler League, con l’arrivo di Godin e il rinnovo di Ranocchia, oltre i confermati Skriniar e de Vrij, avrebbe poco spazio. Il suo sacrificio, doloroso, potrebbe essere necessario.



EMMERS - Emmers, 19 anni, cresciuto con la Primavera di Vecchi, è una delle rivelazioni del campionato di Serie B, disputato con la Cremonese. L’Inter non vorrebbe privarsene, ma in caso di necessità valuterebbe le offerte delle squadre interessate al belga.



PINAMONTI - Sotto contratto fino al 2021, l’attaccante classe ’99 è in prestito secco al Frosinone, dove ha trovato tanto spazio: 25 apparizioni con 5 reti e 2 assist e una sensazione di crescita costante. Gli estimatori, per lui come per gii altri, non mancano, monetizzare non sarà difficile, ma sicuramente rischioso. Il caso Zaniolo insegna: non è mai bello veder sbocciare altrove un fiore curato per lungo tempo.