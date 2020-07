Autore di una buona prestazione contro il Napoli, l'esterno dell'Inter, Cristiano Biraghi, oltre che per i tre punti, può festeggiare anche per un bel traguardo. Ieri, per il calciatore cresciuto nel vivaio nerazzurro, è arrivato il sesto asstist stagionale. Numeri importanti, in Serie A è il secondo difensore per numero di assist realizzati, alle spalle del solo Gosens.