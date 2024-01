Inter, settimana decisiva per Sensi al Leicester: tutti i dettagli

Gabriele Stragapede

Stefano Sensi si avvicina sempre di più verso l’Inghilterra. Secondo le ultime indiscrezioni, il traguardo del trasferimento del centrocampista nerazzurro verso la Championship e verso Leicester è sempre più vicino. Già dalla giornata di domani, infatti, sono previsti nuovi contatti tra tutte le parti per definire in maniera definitiva l’operazione che porterà l’ex Sassuolo alla corte di Enzo Maresca.



INCONTRO – Un vero e proprio meeting, infatti, è in agenda dell’entourage di Sensi nel corso di questa settimana, in seguito a un punto della situazione tra gli agenti di Sensi e il giocatore stesso. Il mediano nerazzurro, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha già accettato la destinazione nelle Midlands orientali, trovando affascinante la possibilità di poter competere in Inghilterra, in un campionato differente da quello italiano. Non appena tutta la società Inter ritornerà da Riyad (dov’è impegnata questa sera per la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli), il tavolo delle trattative verrà imbastito e i dettagli verranno finalizzati.



TRATTATIVA – L’obiettivo delle Foxes era di inserire un centrocampista di maggior qualità in impostazione, traguardo che si avvicina a essere centrato con l’arrivo di Sensi. L’operazione è da tempo impostata sulla base di un pagamento di circa 2 milioni di euro, bonus compresi (dato il contratto in scadenza fra poco meno di 6 mesi). Il margine economico per chiudere la trattativa era un'uscita, completata con l'addio di Casadei, un ex-Inter, tra l’altro. Per Sensi è pronto un contratto di un anno e mezzo più opzione o direttamente di due anni e mezzo sino al 2026. Il puzzle sta per essere completato: settimana decisiva.