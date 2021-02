Prima la Lazio, poi la Procura Federale. Il presente, in casa Inter, è orientato verso la sfida di domani, in programma a San Siro alle 20.45. La prossima settimana, però, i nerazzurri hanno un doppio appuntamento con la Procura della FIGC. Come riporta il Corriere della Sera, il primo sarà Romelu Lukaku, chiamato per il diverbio con Zlatan Ibrahimovic: il belga non dovrebbe rischiare nulla. In seguito ecco Antonio Conte, dopo il litigio con Agnelli in Coppa Italia: squalifica difficile per il tecnico, dovrebbe cavarsela con una multa.