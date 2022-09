Dalle pagine del Corriere della Sera, Beppe Severgnini indica la rotta al tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi.



"L’Inter, oggi, ha bisogno di un Sergente. Appassionato, ma deciso. Questo non vuol dire che debba cambiare allenatore (sarebbe un peccato, la squadra giocava bene: poi, Bologna). Vuol dire che l’allenatore deve cambiar passo, finché è in tempo. Il piacentino Inzaghi, alla Lazio, ha gestito per anni il tonitruante neo-senatore Claudio Lotito: è temprato. Ma ricordi, in attesa della Roma di Mourinho, uomo del pantheon nerazzurro: il biscione milanese è gentile, sorridente, ipnotico. Finché non ti stritola".