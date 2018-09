C'erano anche gli occhi dell'Inter a scrutare l'esordio da titolare con la maglia dell'Olanda del centrocampista classe '97 Frenkie de Jong. Secondo Il Corriere dello Sport, c'era infatti anche un emissario del club nerazzurro sugli spalti dello Stade de France per assistere al match di Nations League tra la Francia campione del mondo e gli oranje guidati da Koeman e le attenzioni principali sono state dedicate al gioiellino di scuola Ajax.



C'E' IL BARCELLONA - Centrocampista centrale con spiccate doti da regista, impiegato addirittura come difensore in alcune circostanze, de Jong è finito ben presto nel mirino dei grandi club, su tutti il Barcellona, il cui assalto è stato però respinto dai Lancieri, che non volevano privarsi del loro playmaker dopo aver conquistato l'accesso alla fase a gironi di Champions League e che valutano già non meno di 50 milioni di euro. Concorrenza importante, insomma, per un'Inter che, sfumato il sogno Modric, valuta tutte le alternative sul mercato in quel ruolo e da oggi tra queste c'è anche Frenkie de Jong.