Bailly ha un contratto con il Manchester Utd in scadenza nel 2022 e, attualmente, non sembra interessato a rinnovare. Per il difensore ventisettenne ex Villarreal si era parlato di un interessamento del Milan, ma, secondo il Daily Record, è l’Inter che sta pensando di muoversi in anticipo per bruciare la concorrenza e regalare a Conte un’alternativa di alto livello ai tre centrali titolari. L’ivoriano costa circa 20 milioni di euro, ma, vista la situazione contrattuale, i Red Devils potrebbero essere costretti ad abbassare le loro pretese.