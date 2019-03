L'Italia, un anno dopo. ​Stefan Lainer potrebbe giocare nel nostro in campionato la prossima stagione, dopo averlo sfiorato solo otto mesi fa. Il Napoli lo voleva, lo ha corteggiato e trattato, ma dopo un lungo tira e molla il Salisburgo ha scelto di respingere al mittente l'offerta. "Quando ho saputo che il Napoli era interessato a me e che aveva fatto una proposta concreta per prendermi, mi sono sentito onorato. Stiamo parlando di uno dei più grandi club d’Europa. - ha dichiarato a inizio marzo a La Gazzetta dello Sport - Sta di fatto che, indipendentemente dal motivo, la trattativa non è andata a buon fine". Qualcosa, a partire da giugno, potrebbe cambiare, perché il terzino destro classe 1992 continua a essere nel mirino del club azzurro, che deve risolvere la situazione legata ad Hysaj, perché il suo nome è finito sul taccuino anche dell'Inter.



QUANTO COSTA - Come raccolto da Calciomercato.com Lainer è stato visionato dagli scout nerazzurri settimana scorsa, in occasione della sconfitta dell'Austria con la Polonia, griffata dal milanista Piatek. Il resoconto è stato positivo, ​l'Inter considera il 26enne di Seekirchen am Wallersee uno dei possibili rinforzi in vista della prossima stagione, di un reparto che con ogni probabilità vedrà partire Cedric Soares, il cui riscatto al momento non è nei piani di Marotta e Ausilio. Il Salisburgo, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2022, lo valuta 15 milioni di euro.