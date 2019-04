L'Inter guarda in casa Fenerbahce. Come scrive FcInterNews.it, i nerazzurri sono pronti a iscriversi alla corsa per Eljif Elmas, gioiellino del club turco. Classe '99, il Fener chiede 20 milioni di euro, con Tottenham, Lazio e Zenit interessate. L'Inter, però, pensa a una contropartita da inserire nell'affare: Joao Miranda, visto come il perfetto erede di Skrtel.