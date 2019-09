Federico Chiesa e un futuro ancora da scrivere. L'attaccante esterno della Fiorentina è rimasto in viola, nonostante un accordo con la Juventus trovato dalla vecchia dirigenza, ma l'arrivo di Commisso ha cambiato tutto. Ora il proprietario del club toscano vuole rinnovare il contratto del talento gigliato, ma come scrive il Corriere dello Sport c'è il pericolo Inter: i nerazzurri hanno un ottimo rapporto con la dirigenza toscana e se il rinnovo non dovesse arrivare Marotta sarebbe pronto a fare un altro sgarbo alla Juve.