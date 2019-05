Tanti sono gli obiettivi di mercato in comune tra Juventus e Inter. I nerazzurri hanno seguito da vicino Anthony Martial del Manchester United, al pari dei bianconeri, ma il francese sembra destinato a restare ai Red Devils anche nella prossima stagione. Motivo per cui, secondo quanto riportato dal Daily Mirror in Inghilterra, l'Inter è pronta a partire all'assalto di Alexis Sanchez, in uscita dallo United. Il talento cileno, accostato anche alla Juventus, non sembra muovere particolare interesse da parte della dirigenza del club bianconero.